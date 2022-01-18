В аэропорту Пулково во вторник задержали пять рейсов

В аэропорту Пулково во вторник задержали пять рейсов
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 18 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются пять самолетов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Хургады, Брянска, Москвы, Стамбула и Душанбе. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Хургады. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 3:35, однако время вылета отложили более чем на 10 часов — до 13:45. Далее с опозданием вылетит рейс до Брянска. Вылет перенесли с 14:00 на 15:00.

Также задерживают рейс до Москвы. Самолет должен был улететь в 14:40, но по факту ждать придется до 15:20. Вылет рейса до Стамбула перенесли с 15:30 на 15:50.

Рейс до Душанбе задержали с 18:10 до 18:35.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали женщину, скрывавшуюся от правоохранителей 8 месяцев.

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