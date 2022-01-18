Горсуд отказался выпустить из СИЗО владельца «Рив Гош»

Санкт-Петербургский городской оставил без удовлетворения жалобу на заключение под стражу владельца сети «Рив Гош» Августа Мейера, обвиняемого в мошенничестве.

В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что адвокаты Мейера просили отменить постановление районного суда и направить уголовное дело на новое рассмотрение, либо изменить меру пресечения на домашний арест или залог до 30 миллионов рублей.

Как утверждали адвокаты, что «это все абсолютно предпринимательская история». Обоснованность подозрения, со слов защиты, подтверждается только анализом банкротного дела, в котором сказано, что Мейер являлся совладельцем Юлмарта, а, соответственно, преступник.

Также защита отметила, что фигурантами дела являются шесть человек, но под стражей находится только Мейер.

Горсуд решил оставить постановление районного суда об аресте бизнесмена без изменений.

Напомним, Август и его супруга Инна Мейер были задержаны в декабре 2021 года в рамках уголовного дела о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Предпринимателю вменяют два эпизода мошенничества на 1,43 млрд и 1 млрд рублей, он заключен под стражу. Следствие полагает, что в преступлениях также замешана его жена, она находится под домашним арестом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд в Петербурге арестовал имущество жены владельца «Рив Гош».