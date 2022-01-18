Употребление яблок снижает риск образования тромбозов

В яблоках содержится большое количество питательных веществ, полезных для здоровья человека. Этот фрукт, среди прочего, подходит для профилактики тромбозов.

Учеными доказано, что яблоки в рационе способствуют разжижению крови. Это происходит благодаря содержащимся в фрукте растительным волокнам, которые приносят пользу для микрофлоры. За счет подавления лишних жиров и глюкозы кровь становится жидкой.

Также яблоки являются богатым источником токоферола. Это вещество помогает в борьбе с плохим холестерином, который образуется на стенках сосудов, пишет «Пятый канал«.

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