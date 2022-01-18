Супружескую пару с Васильевского острова задержали за оставление детей без присмотра

В Петербурге полицейские задержали родителей, которые на два часа оставили трех своих детей одних.

В пресс-службе ГУ МВД по городу сообщили, что накануне жительница коммунальной квартиры на 16-й линии В.О. вызвала полицию из-за скандала между супругами в соседней комнате.

Прибывшие правоохранители ругавшуюся пару не застали. В комнате были только их дети: шестилетний, полуторагодовалый и трехмесячный малыши. Дети находились одни в течение двух часов.

Детей передали в специализированное учреждение. Позже 34-летнюю мать и 31-летнего отца нашли и отвезли в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Энергетиков умер младенец после того, как мать уронила его на пол.