На Энергетиков умер младенец после того, как мать уронила его на пол

На Энергетиков умер младенец после того, как мать уронила его на пол
Ребенка спасти не успели. Фото: pixabay
Новорожденную уронили на пол еще 25 декабря. Малышка скончалась через три недели.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 17 января 31-летняя мать скончавшейся девочки была задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
16 января в квартире на проспекте Энергетиков был обнаружен труп младенца. Вскоре было проведено судебно-медицинское исследование. Выяснилось, что смерть ребенка наступила от тупой травмы головы. Мать девочки пришлось задержать. Оказалось, что малютку женщина уронила на пол еще 25 декабря. Пострадавшая сильно ударилась, получив тупую травму головы, однако мама новорождённой не придала этому значение.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в квартире на Энергетиков умер 8-месячный ребенок из неблагополучной семьи.
новости СПб причинение смерти по неосторожности происшествие энергетиков


 

Новости партнеров
Эксперты назвали два симптома омикрон-штамма, которые проявляются при посещении туалета
Эксперты назвали два симптома омикрон-штамма, которые проявляются при посещении туалета
Признание Воробьева: «Жизни, которая была до инсульта, больше нет и не будет»
Признание Воробьева: «Жизни, которая была до инсульта, больше нет и не будет»
В Петербурге начали сносить торговый комплекс
В Петербурге начали сносить торговый комплекс "Сампсониевский"
Губернатор Петербурга Беглов пополнил список своих невыполненных обещаний
Губернатор Петербурга Беглов пополнил список своих невыполненных обещаний
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Энергетиков умер младенец после того, как мать уронила его на пол
В Петербурге внук-рецидивист обокрал своего деда на полмиллиона
На проспекте Ударников в Петербурге тушили сауну в пятнадцатиэтажке
Перцовкой в лицо и сорвал цепь: на Бабушкина поездка в такси закончилась ...
Во время застолья пьяный отчим вонзил в грудь пасынка нож на Тельмана
Участник Little Big спросил у Беглова, как передвигаться по ...
Гражданка республики Казахстан ударила сожителя ножом в пятку на Полюстровском
Доктор Александр Мясников: Минздрав поставил жирный крест на вакцинации