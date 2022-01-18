На Энергетиков умер младенец после того, как мать уронила его на пол

Новорожденную уронили на пол еще 25 декабря. Малышка скончалась через три недели.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 17 января 31-летняя мать скончавшейся девочки была задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

16 января в квартире на проспекте Энергетиков был обнаружен труп младенца. Вскоре было проведено судебно-медицинское исследование. Выяснилось, что смерть ребенка наступила от тупой травмы головы. Мать девочки пришлось задержать. Оказалось, что малютку женщина уронила на пол еще 25 декабря. Пострадавшая сильно ударилась, получив тупую травму головы, однако мама новорождённой не придала этому значение.