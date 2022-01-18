В метро Петербурга завершили очередной этап строительства «Театральной»

Метростроевцы завершили очередной этап строительства будущей станции «Театральная», которая станет продолжением Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии.

В городском правительстве сообщили, что специалисты «Метростроя Северной столицы» закончили проходку среднего станционного тоннеля и натяжной камеры на «Театральной». Построена тягово-понизительная подстанция, продолжается строительство бокового станционного тоннеля, эвакуационного коридора, санузла и участка для вентиляции.

На следующей станции оранжевой ветки — «Горный институт» завершено бетонирование основания среднего станционного тоннеля и боковых тоннелей. Рабочие сооружают внутренние конструкции тягово-понизительной подстанции и вспомогательных горных выработок. Готовность всех горнопроходческих работ на «Горном институте» составляет 85%.

Движение от «Спасской» до «Горного института» обещают открыть в 2024 году. Станцию «Театральная» откроют только после 2024-го в связи с тем, что город пока не может определиться с расположением одного из вестибюлей. До этого момента поезда будут проезжать станцию без остановки.

Кроме того, в метро продолжается строительство станций «Юго-Западная» («Казаковская») и «Путиловская» Красносельско-Калининской (коричневой) линии. Их планируется открыть так же в 2024 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в метро завершили проходку тоннеля между станциями «Казаковская» и «Путиловская».