В метро завершили проходку тоннеля между станциями «Казаковская» и «Путиловская»

Открытие двух новых станций запланировано на 2024 год. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Открытие двух новых станций запланировано на 2024 год. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Строители петербургского метро завершили сбойку тоннелей между новыми станциями «Юго-Западная» («Казаковская») и «Путиловская».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, проходка перегонного тоннеля между двумя первыми станциями Красносельско-Калининской (коричневой) ветки началась в марте 2021 года. К настоящему моменту щит диаметром 5,6 метра вошел в демонтажную камеру и завершил соединение станций «Казаковская» и «Путиловская».

В Смольном назвали сбойку тоннелей очень важным этапом формирования новой коричневой ветки городской подземки. Отмечается, что новый подрядчик «Метрострой Северной Столицы» смогу в кратчайшие сроки наладить работу коллектива, обеспечить его материалами и оборудованием.

Открытие двух новых станций запланировано на 2024 год. В 2022 году метростроевцам предстоит провести проходку трех участков тупиковых тоннелей станции «Юго-Западная», а также начать механизированную проходку перегонного тоннеля в сторону будущей станции «Брестская».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станцию метро «Технологический институт-1» могут открыть в феврале 2022 года.