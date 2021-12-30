Станцию метро «Технологический институт-1» могут открыть в феврале 2022 года

Станцию метро «Технологический институт-1» могут открыть в феврале 2022 года
От архитектурной отделки пришлось избавиться, слои под ней были пропитаны водой. Фото: КРТИ

К ремонтным работам у метрополитена есть замечания, после устранения которых станция будет действовать.

Станция метро «Технологический институт -1» должны открыть для пассажиров после реконструкции. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на главу городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина. Напомним, станция была закрыта на ремонт в апреле прошлого года.

Чиновник сообщил, что строительные работы на станции уже завершены. В настоящее время ведется работа по сдаче объекта и подготавливаются документы для Ростехнадзора. Работы контролировал КГИОП.

Полностью отреставрирован вестибюль: стены, пол, лепнина и металлические элементы, а также исторические помещения вестибюля, в которых в свое время располагались телефонные будки.

От архитектурной отделки пришлось избавиться, слои под ней были пропитаны водой. Теперь вместо трех эскалаторов заработает четыре, таким образом, пропускная способность увеличилась. В машинном отделении заменили оборудование и систему управления на современное.

В настоящее время идет обкатка эскалаторов и проверяется комплексная работа системы пожаротушения, проинформировал заместитель начальника службы движения ГУП «Петербургский метрополитен» Олег Черкасов.

Gazeta.SPb.ru сообщала, до 2026 года в Петербурге отреставрируют 7 станций метро.

ГУП “Петербургский метрополитен” метро ремонт станция технологический институт


 

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