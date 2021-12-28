До 2026 года в Петербурге отремонтируют 7 станций метро

До 2026 года в Петербурге отремонтируют 7 станций метро
До 2026 года в Петербурге отремонтируют 7 станций метро. Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"

В ближайшие несколько лет в Северной столице основательно займутся ремонтом 7 станций. В ГУП «Петербургский метрополитен» рассказали, чего конкретно коснуться изменения.

Ремонт планируется провести в вестибюлях станцией метро совместно с ремонтом наклонных ходов. Начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин заявил, что работы будут вестись ближайшие пять лет. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В следующем 2022 году ожидается закрытие метро «Московская-2». На станции планируется выполнение работ, похожих на те, что проводились на «Маяковской».

В 2023 году на очереди ремонта стоят «Ладожская» и «Удельная», которая будет закрыта в марте. Также с 2024 по 2025 годы работы будут проведены на «Озерках».

В 2025 году займутся станциями «Технологический институт-2», «Проспекте Большевиков» и «Площади Ленина-2».

По контракту компании «Метрострой Северной столицы» предстоит построить 37 объектов метро. На эти цели выделят более 602 миллиардов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что открытие станции метро «Технологический институт-1» ожидается 10 января 2022 года.

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