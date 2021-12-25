Срок открытия станции «Технологический институт-1» перенесли на 10 января 2022 года

Открытие станции метро «Технологический институт-1» в очередной раз ожидается позже обещанного ранее срока. Сейчас уже завершение работ предполагается 10 января 2022 года.

Станцию метро «Технологический институт-1» должны открыть 10 января 2022 года после ремонта. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрея Левакина.

Должны открыть, но не факт, что откроют, потому что перенос сроков наблюдается уже не в первый раз. Изначально станция должна была заработать в новом виде в конце 2020 года. Но ближе к сроку ремонтники поняли, что работы закончить не успевают. Следующая дата, когда станцию должны были открыть, — сентябрь 2021 года, но и в этот раз горожан ждала неудача.

Финальным предположением о конце работ должен был стать конец 2021 года. Сообщалось о проделанном на 90% ремонте. Специалистам оставалось только проложить кабели, провести пусконаладочные работы и доделать реставрацию в наземном вестибюле. На деле же обещанное открытие станции снова перенесли.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с апреля 2020 года работы по реконструкции станции «Технологический институт -1» ведет компания АО «Эн-системс» по заказу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.