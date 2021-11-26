Станция «Технологический институт-1» откроется перед новогодними праздниками

Строительные работы по реконструкции станции метро «Технологический институт-1» идут строго по плану, — открытие состоится в декабре 2021 года.

На сегодняшний день выполнено уже 90% ремонтных работ станции метро «Технологический институт-1». Реконструкцию планируют завершить перед новогодними праздниками. Специалистам осталось проложить небольшое количество кабелей, провести пусконаладочные и завершить реставрационные работы в наземном вестибюле. Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

С апреля 2020 года работы ведет компания АО «Эн-системс» по заказу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Была произведена корректировка проектной документации и изменение графика реконструкции в связи с банкротством производителя эскалаторного оборудования ЗАО «СМУ-9 «Метрострой». Сроки открытия станции были сдвинуты с сентября на декабрь.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Смольный перераспределит средства адресной инвестиционной программы на строительство новых дорожных развязок и станций метро вместо того, чтобы доделать существующие и недоделанные.