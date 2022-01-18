Педиатр: у детей после COVID-19 может развиться сахарный диабет

Главный педиатр Московской области Нисо Одинаева предупредила, что переболевшие коронавирусом дети могут столкнуться с такими опасными последствиями, как сахарный диабет, язвенный колит и синдром истощения.

Специалист заявила в беседе с URA.ru, с тяжелыми последствиями коронавируса сталкиваются не только взрослые, но и дети. Маленькие пациенты зачастую жалуются на усталость и плохое настроение.

Врач-педиатр Анна Левадная, в свою очередь, отметила, что в группе риска среди детей находятся пациенты с хроническими патологиями. Более тяжелое течение ковида характерно для ребят с тяжелыми хроническими заболеваниями в стадии обострения, в том числе онкологией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аллергия и осложнения после препаратов могут встать на пути к вакцинации против коронавируса.