В Пулково утром 19 января задержали один рейс

Сегодня, 19 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживается один самолет.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолет до Йошкар-Олы. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Задерживается рейс до Йошкар-Олы. Пассажиры рейса авиакомпании «РусЛайн» рассчитывали покинуть Петербург в 11:45, однако время вылета сдвинули на час — до 16:00.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по данным онлайн-табло, вылетят по расписанию.

Накануне в Пулково с вылетом задержали пять самолетов. Дополнительное время пришлось ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Хургады, Брянска, Москвы, Стамбула и Душанбе. Первым задержали рейс до Хургады. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 3:35, однако время вылета отложили более чем на 10 часов — до 13:45. Далее с опозданием вылетел рейс до Брянска.