В Пулково утром 19 января задержали один рейс

В Пулково утром 19 января задержали один рейс
Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Сегодня, 19 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживается один самолет.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолет до Йошкар-Олы. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Задерживается рейс до Йошкар-Олы. Пассажиры рейса авиакомпании «РусЛайн» рассчитывали покинуть Петербург в 11:45, однако время вылета сдвинули на час — до 16:00.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по данным онлайн-табло, вылетят по расписанию.

Накануне в Пулково с вылетом задержали пять самолетов. Дополнительное время пришлось ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Хургады, Брянска, Москвы, Стамбула и Душанбе. Первым задержали рейс до Хургады. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 3:35, однако время вылета отложили более чем на 10 часов — до 13:45. Далее с опозданием вылетел рейс до Брянска.

аэропорт пулково самолеты


 

Новости партнеров
Нокаутированный внуком Пугачевой Алексей Панин расплакался от бессилия: «Это просто хамство»
Нокаутированный внуком Пугачевой Алексей Панин расплакался от бессилия: «Это просто хамство»
Врач-онколог назвал самые распространенные виды рака у петербуржцев
Врач-онколог назвал самые распространенные виды рака у петербуржцев
Прогноз неутешительный: слишком заразный «омикрон» и бойкот QR-кодов в Петербурге могут привести к локдауну
Прогноз неутешительный: слишком заразный «омикрон» и бойкот QR-кодов в Петербурге могут привести к локдауну
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково утром 19 января задержали один рейс
Российский врач заразился «омикроном»: его симптомы отличаются от ...
Гастроэнтеролог: стакан воды перед завтраком обеспечит хорошее настроение
Врач посоветовал при похудении смотреть на свои фото до диеты
Поправку о дополнительной индексации пенсии на 8,6% рассмотрят 20 января
«На вес золота»: за апельсиновый сок в России придется заплатить больше
Назван самый популярный музыкант 2021 года
Актриса Проклова больше всего беспокоилась, что станет обузой для близких