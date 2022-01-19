Эти купюры дома лучше не хранить: комментарии эксперта

Риск хранения сбережений в 100 долларовых бумажках состоит в том, что некоторые из них могут оказаться подделками. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Риск хранения сбережений в 100 долларовых бумажках состоит в том, что некоторые из них могут оказаться подделками. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Деньги лучше всего хранить в банках. В России многие люди все еще держат деньги дома. Но и здесь владельцев наличных сбережений подстерегают опасности. Помимо прямой угрозы физического уничтожения (пожар, иная порча) есть еще ряд факторов, повышающих риски. К ним относится, например, номинал банкнот. Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, почему плохо держать сбережения в купюрах 500 евро и 100 долларов.

Еще в 2016 году в Европейском союзе перестали выпускать банкноту достоинством 500 евро. А с 2019 года купюры этого номинала начали изымать из оборота, постепенно выводя их из активного пользования. Банкноты крупных номиналов часто используют для сейфового или банковского хранения сбережений, поэтому европейские финансисты призывают не затягивать с разменом и поскорее вывести устаревшие деньги из обращения. Россияне же могут столкнуться с некоторыми трудностями при приеме банкнот в 500 евро даже в крупных банках.

А стодолларовые банкноты являются самыми часто подделываемыми деньгами в мире. Такого количества фальшивых банкнот больше нет ни в одном номинале ни одной валюты. Риск хранения сбережений в 100 долларовых бумажках состоит в том, что некоторые из них могут оказаться подделками, причем весьма высокого качества. Чтобы быть уверенным в точной сумме сбережений и не столкнуться с неприятностями при расчете, Николай Переславский рекомендует проверить все банкноты в крупном банке, положив их на валютный счет, а потом, при необходимости, обналичив.

Помимо рисков от мошеннических действий, финансовый эксперт напоминает и об инфляции – макроэкономическом факторе повсеместного обесценивая денег любой валюты.

Суммы, еще 10-15 лет назад казавшиеся крупными, теперь не выглядят так солидно, покупательная способность денег понизилась. Чтобы не столкнуться с подобными неприятными сюрпризами, финансисты рекомендуют не держать деньги мертвым грузом, а заставить их работать. Еще вариант — хранить сбережения в том, что не обесценивается или не так стремительно дешевеет, например, в золоте или евробонах.