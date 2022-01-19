В аэропорту Пулково 19 января задержали пять самолетов

В аэропорту Пулково 19 января задержали пять самолетов
В Пулково задержали пять рейсов. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня, 19 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются пять авиарейсов.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты в Йошкар-Олу, Калининград, Дубай, Москвы. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Йошкар-Олы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 11:45, однако время вылета отложили до 16:00. Далее с опозданием вылетит рейс до Калининграда. Вылет перенесли с 12:40 на 13:55.

Также задерживают рейс до Дубая. Самолет должен был улететь в 14:10, но по факту ждать придется до 14:30. Вылет рейса до Москвы перенесли с 14:15 на 14:50.

Другой рейс до Москвы задержали с 17:30 до 18:45.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали женщину, скрывавшуюся от правоохранителей 8 месяцев.

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