Въезд в центр Петербурга на автомобиле могут сделать платным

Въезд в центр Петербурга на автомобиле могут сделать платным
Въезд в центр сделают платным, чтобы разгрузить город от обилия транспорта. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Петербурге власти планируют сделать въезд на автомобиле в центр города платным.

Об этом председатель ЗакСобрания Александр Бельский рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».

По словам спикера ЗакСа, власти занимаются реформой транспорта, в том числе для того, чтобы разгрузить город от обилия транспорта. Он отметил, что в центре Петербурга всегда собираются пробки и присутствует проблема с парковками. Решать последний вопрос будут с помощью введения зон платной парковки. Скорее всего, въезд в исторический центр города тоже будет платным.

Бельский добавил, что город старается следовать примеру Европы, где все чаще отдают предпочтение общественному транспорту, а не личному автомобилю. Однако глава парламента не сообщил, когда планируется ввести такое правило.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге водителям пришли фальшивые штрафы за машины в зоне платной парковки.

автомобили исторический центр новости СПб платный въезд


 

Новости партнеров
Эксперты назвали два симптома омикрон-штамма, которые проявляются при посещении туалета
Эксперты назвали два симптома омикрон-штамма, которые проявляются при посещении туалета
В Петербурге найдено тело пенсионерки с выколотыми глазами и изуродованными гениталиями
В Петербурге найдено тело пенсионерки с выколотыми глазами и изуродованными гениталиями
Новый симптом
Новый симптом "омикрона" удивил даже специалистов
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Въезд в центр Петербурга на автомобиле могут сделать платным
Власти Петербурга допускают ужесточение коронавирусных ограничений
В центре Гамалеи предупредили о возможности тяжелого протекания омикрона у ...
В аэропорту Пулково 19 января задержали пять самолетов
В Петербурге госпитализировали школьницу после удара стулом от одноклассницы
СК проводит доследственную проверку по факту хищения скифского золота
Индекс РТС в начале основной сессии 19 января снизился на 1,86%
В Петербурге зафиксировано 4382 новых случая коронавируса