Въезд в центр Петербурга на автомобиле могут сделать платным

Въезд в центр сделают платным, чтобы разгрузить город от обилия транспорта. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Въезд в центр сделают платным, чтобы разгрузить город от обилия транспорта. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Петербурге власти планируют сделать въезд на автомобиле в центр города платным.

Об этом председатель ЗакСобрания Александр Бельский рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».

По словам спикера ЗакСа, власти занимаются реформой транспорта, в том числе для того, чтобы разгрузить город от обилия транспорта. Он отметил, что в центре Петербурга всегда собираются пробки и присутствует проблема с парковками. Решать последний вопрос будут с помощью введения зон платной парковки. Скорее всего, въезд в исторический центр города тоже будет платным.

Бельский добавил, что город старается следовать примеру Европы, где все чаще отдают предпочтение общественному транспорту, а не личному автомобилю. Однако глава парламента не сообщил, когда планируется ввести такое правило.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге водителям пришли фальшивые штрафы за машины в зоне платной парковки.