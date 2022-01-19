Пенсионерам в РФ придут проиндексированные на 8,6% выплаты в феврале

В марте россиянам будет приходить уже "чистая" пенсия в устоявшемся размере. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В марте россиянам будет приходить уже "чистая" пенсия в устоявшемся размере. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Российским пенсионерам уже с февраля начнут приходить проиндексированные на 8,6% выплаты.

Об этом сообщила замглавы комитета Совфеда Елена Бибикова. По словам сенатора, за текущий январь пожилые граждане получат пенсии с учетом «старой» индексации на 5,9%. Прибавка с учетом доиндексации будет начислена в феврале.

Ожидается, что решение об индексации пенсионных выплат на 8,6% будет принято до конца января. Таким образом, уже с 1 февраля россияне получат пенсии в повышенном размере. При этом эта прибавка пойдет по отношению к декабрьским пенсиям, поскольку в январе пенсии уже были повышены на 5,9%. А за январь пенсионеры получат доплату в виде разницы между этими процентами, то есть 2,7%.

В марте россиянам будет приходить уже «чистая» пенсия в устоявшемся размере.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поправку о дополнительной индексации пенсии на 8,6% рассмотрят 20 января.