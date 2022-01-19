Великобритания отменяет масочный режим и ковидные паспорта

Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил об отмене масочного режима в общественных местах, обязательных ковид-паспортов и требования работать удаленно.

Об отмене противоковидных мер Джонсон объявил на фоне скандала с вечеринками в правительственной резиденции во время локдауна. Ограничения перестанут действовать с 25 января.

Со вторника организации будут вправе самостоятельно принимать решение об использовании ковид-пропусков. Правительство больше не будет работать удаленно. Требование носить маски в общественных местах снимут после истечения срока введенных ограничений.

Самоизоляцию для заразившихся коронавирусом оставили обязательной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Великобритании посчитали, сколько людей погибнет от омикрон-штамма.