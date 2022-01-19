Некоторые россияне 20 января получат деньги от ПФР

Некоторые россияне 20 января получат деньги от ПФР
Социальные выплаты начислят, в том числе, жителям Петербурга. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Некоторым российским гражданам 20 января начислят на банковскую карту Сбербанка социальную выплату. Клиентам других банков деньги уже выплатили 18 января.

В ближайшие дни в стране продолжится этап финансирования выплат за январь. Денежные средства поступят пенсионерам и получателям других соцвыплат по линии Пенсионного фонда РФ.

Как сообщает PRIMPRESS, социальные выплаты начислят, в том числе, жителям Петербурга. Горожане смогут получить деньги в отделениях Сбербанка, если пособия зачисляются на счет, либо на карту.

20 января выплаты придут петербуржцам из Московского, Петроградского, Василеостровского, Пушкинского, Колпинского и Кировского районов. Остальным горожанам начислят выплаты 21 и 24 января.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерам в РФ придут проиндексированные на 8,6% выплаты в феврале.

Выплаты пенсионерам пенсионные выплаты пфр сбербанк социальные выплаты


 

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