Директор петербургского «Ленсвета» Сергей Мителев покидает свой пост

В СПб ГБУ «Ленсвет» сменилось руководство — Сергей Мителев оставляет пост директора и уходит на новую работу.

Как сообщили в правительстве Петербурга, занимающий должность директора «Ленсвета» Сергей Мителев переходит на новое место. С 21 января его место временно займет заместитель директора — главный инженер Сергей Алексеев.

Сергей Мителев руководил «Ленсветом» с декабря 2016 года. В Смольном отметили, что он подходил к своей работе не только ответственно, но и творчески. За годы его работы в «Ленсвете» в городском освещении произошли значительные изменения, налажена устойчивая системная работа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском «Водоканале» сменился гендиректор.