В петербургском «Водоканале» сменился гендиректор

В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» назначили нового руководителя. На этой неделе должность гендиректора займет Сергей Волков.

В петербургском правительстве сообщили, что текущий гендиректор «Водоканала» Александр Данилов оставляет должность с 20 января в связи со сменой работы. Данилов посвятил работе в организации более 36 лет. Руководителем «Водоканала» его назначили в сентябре 2019 года.

Будущий гендиректор Сергей Волков ранее работал первым заместителем гендиректора «Водоканала». Отмечается, что он обладает всеми необходимыми качествами для продолжения работы по повышению надежности водоснабжения в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главу экономической полиции Петербурга, его зама и шефа СБ уволили из МВД. Они были не просто отстранены от службы, а уволены с расплывчатой формулировкой «в связи с нарушениями условий контракта».