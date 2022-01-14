Главу экономической полиции Петербурга, его зама и шефа СБ уволили из МВД

Главу экономической полиции Петербурга, его зама и шефа СБ уволили из МВД
Действующие сотрудники полиции говорят, что подобных репрессий в рядах петербургских силовиков еще не было. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В полиции Северной столицы уволили несколько высокопоставленных силовиков.

Глава экономической полиции Петербурга и Ленобласти, его заместитель и шеф собственной безопасности уволены были не просто отстранены от службы, а уволены с расплывчатой формулировкой «в связи с нарушениями условий контракта».

Как сообщил 47news, с такой характеристикой бывшие стражи порядка вряд ли смогут устроиться на госслужбу или в солидную корпорацию. Не исключено, что решение они обжалуют в суде.

Действующие сотрудники полиции отметили, что «таких репрессий еще не было».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывшей сотруднице полиции Петербурга вынесли приговор за мошенничество на 750 тысяч рублей. В течение полутора лет она подделывала документы, в том числе табеля учета рабочего времени, и отдавала их в бухгалтерию.

новости СПб полиция увольнения


 

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