Главу экономической полиции Петербурга, его зама и шефа СБ уволили из МВД

В полиции Северной столицы уволили несколько высокопоставленных силовиков.
Глава экономической полиции Петербурга и Ленобласти, его заместитель и шеф собственной безопасности уволены были не просто отстранены от службы, а уволены с расплывчатой формулировкой «в связи с нарушениями условий контракта».
Как сообщил 47news, с такой характеристикой бывшие стражи порядка вряд ли смогут устроиться на госслужбу или в солидную корпорацию. Не исключено, что решение они обжалуют в суде.
Действующие сотрудники полиции отметили, что «таких репрессий еще не было».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывшей сотруднице полиции Петербурга вынесли приговор за мошенничество на 750 тысяч рублей. В течение полутора лет она подделывала документы, в том числе табеля учета рабочего времени, и отдавала их в бухгалтерию.