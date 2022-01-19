Симптомы коронавируса у детей могут сохраняться до 5 месяцев

Наиболее часто у детей встречались такие проявления долгого коронавируса, как усталость, потеря запаха и вкуса. Фото: pexels

Наиболее часто у детей встречались такие проявления долгого коронавируса, как усталость, потеря запаха и вкуса. Фото: pexels

Датские ученые выявили особенности протекания долгой коронавирусной инфекции у детей.

Как сообщают «Известия», к долгому коронавирусу относятся случаи, когда симптомы ковида сохранялись у пациентов больше четырех недель после острой стадии заболевания, а также когда более 3 месяцев был постковидный синдром.

В исследовании участвовали около 30 тысяч детей. Среди детей возраста до 5 лет симптомы ковида более четырех недель испытывали 17,6% от общего количества участников исследования. Среди детей от 6 до 17 лет таких было уже 28,2%.

Наиболее часто у детей встречались такие проявления долгого коронавируса, как усталость, потеря запаха и вкуса. Ученые пришли к выводу, что симптомы у несовершеннолетних могут сохраняться до 5 месяцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у детей после COVID-19 может развиться сахарный диабет.