Симптомы коронавируса у детей могут сохраняться до 5 месяцев

Симптомы коронавируса у детей могут сохраняться до 5 месяцев
Наиболее часто у детей встречались такие проявления долгого коронавируса, как усталость, потеря запаха и вкуса. Фото: pexels

Датские ученые выявили особенности протекания долгой коронавирусной инфекции у детей.

Как сообщают «Известия», к долгому коронавирусу относятся случаи, когда симптомы ковида сохранялись у пациентов больше четырех недель после острой стадии заболевания, а также когда более 3 месяцев был постковидный синдром.

В исследовании участвовали около 30 тысяч детей. Среди детей возраста до 5 лет симптомы ковида более четырех недель испытывали 17,6% от общего количества участников исследования. Среди детей от 6 до 17 лет таких было уже 28,2%.

Наиболее часто у детей встречались такие проявления долгого коронавируса, как усталость, потеря запаха и вкуса. Ученые пришли к выводу, что симптомы у несовершеннолетних могут сохраняться до 5 месяцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у детей после COVID-19 может развиться сахарный диабет.

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