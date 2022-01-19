СК выясняет обстоятельства смерти школьника во время урока физкультуры в Челябинской области

Следственный комитет приступил к проверке по факту смерти ученика школы в Челябинской области. Он умер во время урока.

В следственном управлении СК по региону сообщили, что инцидент произошел 19 января в одной из школ Копейска. Смерть 16-летнего школьника наступила во время урока физкультуры.

Следственные органы проводят проверку по факту произошедшего, выясняются обстоятельства инцидента. Причину смерти установят судмедэксперты.

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