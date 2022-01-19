На полуторагодовалую девочку в квартире в Петербурге упала батарея

Полуторагодовалая девочка с проспекта Ветеранов в Петербурге попала в больницу из-за упавшей на нее батареи.

Как сообщают «Невские новости», все случилось накануне около 20:00 в квартире на проспекте Ветеранов. На девочку 2020 года рождения упала батарея отопления. Ребенка госпитализировали в детскую больницу с травмами средней тяжести. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, гематому и ссадину.

Медики передали информацию о травмировании ребенка в полицию. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельства инцидента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Энергетиков умер младенец после того, как мать уронила его на пол. В отношении родительницы возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».