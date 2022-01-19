Непривитым петербургским школьникам разрешат ходить на занятия

Учащиеся, которые не привились от коронавируса, не будут отстранены от занятий в школе.

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщил, что вакцинация подростков препаратом «Спутник M» будет проводиться на добровольной основе, и отстранение детей от занятий пока не планируется. Однако он рекомендовал подойти к этому вопросу серьезно. Об этом вице-губернатор сообщил на пресс-конференции ТАСС.

В ходе мероприятия на обсуждения были вынесены вопросы города и образовательной системы к новому удару коронавируса. По словам Эргашева, пока решений об отстранении непривитых детей не обсуждались.

Тем не менее в случае, если вакцинацию детей от коронавируса внесут в календарь обязательных прививок, она может стать обязательной, подчеркнул директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхто.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Роспотребнадзор посоветовал переводить классы на дистанционное обучение даже в том случае, если в классах встречаются единичные случаи заболевших детей.