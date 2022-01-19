«Где один, там и все»: Роспотребнадзор рекомендовал не затягивать с переводом на дистант

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу посоветовал переводить классы на дистанционное обучение даже в том случае, если в классах встречаются единичные случаи заболевших детей.

Главный санитарный врач города Наталия Башкетова заявила, что при появлении признаков ОРВИ у ребенка или в случае, когда болен кто-то из семьи, посещение школы не рекомендуется. Руководителям образовательных организаций, в свою очередь, нужно отправить целый класс на карантин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора города Ирины Потехиной.

По последним данным обстановка в петербургских школах сильно ухудшилась. На сегодняшний день на дистанционном обучении в городе находятся 209 классов, при этом болеют 1,1 тысяч учеников из общего количества учащихся 550 тысяч. Заболевших учителей насчитывается 390 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на месяц в школах Северной столицы все мероприятия из-за омикрон-штамма коронавируса отменятся. Ожидается, что из-за нового варианта COVID-19 заболеваемость среди школьников и педагогов вырастет еще больше.