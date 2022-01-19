До конца января ПФР перечислит деньги всем, кто имеет на них право, — обещание дано россиянам

До конца января ПФР перечислит деньги всем, кто имеет на них право, &#8212; обещание дано россиянам
До конца января ПФР перечислит деньги всем, кто имеет на них право. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С 2022 года Пенсионный фонд России перенял некоторые полномочия от отдела социальной защиты. Перечислением части выплат теперь занимается ведомство.

Специалисты обещали перевести деньги всем гражданам до конца января. Об этом пишет PRIMPRESS.

Уже с 17 января многим гражданам на банковские карты пришли выплаты, а остальным фонд обещал перевести пособия до 31 января. Отмечается, что у каждого почтового отделения установлена конкретная дата доставки этого пособия, о котором сотрудники проинформированы.

Из выплат, которые перешли в обязанности ПФР, входит и ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. С начала 2022 года такую выплату россиянам начал выдавать ПФР. При этом получить деньги может только неработающая мать. То, сколько ей положено, зависит от заработной платы женщины на последнем месте работы. Минимальная сумма на сегодняшний день составляет 7 083 рубля в месяц.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 20 января, в четверг, россиянам начислят на банковскую карту Сбербанка социальную выплату. Клиентам других банков деньги уже выплатили 18 января.

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