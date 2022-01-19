Самую большую угрозу «омикрон» несет детям от 2 до 5 лет

Самую большую угрозу "омикрон" несет детям от 2 до 5 лет. Фото: Pixabay

Самую большую угрозу "омикрон" несет детям от 2 до 5 лет. Фото: Pixabay

Омикрон-штамм очень опасен для детей от двух до пяти лет. После поражения этой разновидностью вируса у маленьких пациентов впервые начал появляться бронхиолит, который требует госпитализации.

Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов предостерег, что все чаще коронавирус поражает детей. Болезнь протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Об этом он рассказал ТАСС.

Помимо бронхиолита, у каждого третьего ребенка появляется диарея, заявил врач. Отмечается, что в группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет, которые в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить заболевание.

Горелов добавил, что по результатам зарубежных исследований, перенесенный во время беременности коронавирус может вызвать задержку темпов нервно-психического и физического развития. Но процесс этот обратимый, успокоил эксперт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что учащиеся, которые не привились от коронавируса, не будут отстранены от занятий в петербургских школах.