Российских пенсионеров предупредили об опасности выплат на банковские карты

Выплаты на карты, — это удобно, но есть и негативные стороны. Беда может прийти оттуда, откуда ее никто не ждал.

Российских пенсионеров предупредили, что при выплатах денежных средств на банковские карты могут появится новые способы отъема денег. В связи с этим граждан просят быть предельно бдительными и осторожными, сообщает PRIMPRESS.

Юрист Иван Соловьев рассказал о скрытых опасностях при переводе пособий на банковские карты. По словам эксперта, в России уже зафиксированы случаи нового способа, когда деньги попросту крали с банковских карт пенсионеров. Через несколько дней, а именно 21 января, ситуация с отъемом может усугубиться в большей степени.

К сожалению, многие пожилые россияне отличаются большой доверчивостью к окружающим людям, которая в последствии может сыграть с ними злую шутку. В новой схеме мошенничества злоумышленники задействуют личные страницы в социальных сетях друзей пенсионеров. С такого ракурса не каждый сразу поймет, что тут кроется какой-то подвох.

К примеру, уже очень давний знакомый пенсионера пишет, что пожилому человеку полагается выплата, скажем, за прохождение вакцинации. В сложившихся условиях, такое предложение звучит вполне разумно. При этом злоумышленник, который скрывается за личностью давнего знакомого, утверждает, что для получения денежных средств необходимо предоставить все данные банковской карты. В случае, если пенсионер поверит и сделает так, как его попросили, с карты моментально исчезают все находящиеся там денежные средства.

Уже потом выясняется, что аккаунт человека, которому доверился пенсионер, был взломан мошенником. И тут возникает проблема: вернуть деньги в такой неприятной ситуации становится почти невозможно. В связи с этим Соловьев советует пожилым россиянам быть более бдительными и не сообщать данные своей карты даже близким друзьям, особенно в социальных сетях.

Прежде, чем все-таки передать свои данные, по мнению эксперта, необходимо уточнить и перепроверить информацию на горячей линии региональных штабов по борьбе с коронавирусом и в органах социальной защиты меры поддержки, а также механизмы их реализации.

Юрист отметил, сейчас целью мошенников чаще становятся региональные, областные и районные центры, где раньше их присутствие было минимальным.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге женщина в течение трех недель переводила злоумышленникам через банкоматы порядка 12 млн рублей.