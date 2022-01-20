«Всем поровну»: в отстающих субъектах России планируют повысить зарплату бюджетников

Решением правительства был поднят вопрос о зарплате бюджетников в России. Планируется уровнять суммы по разным субъектам страны.

Заработная плата граждан во многих частях России очень разнится, что вызвало у правительства мысли повысить суммы бюджетников там, где они достаточно низкие. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на экспертов.

На сегодняшний день этот вопрос только обсуждается, но в будущем вероятны меры, которые исправят ситуации с зарплатами и неравенством между ними. Основная идея властей свелась к тому, что уровень зарплат будет повышен там, где регионы наиболее сильно отстают от других. В приоритете стоят четыре отрасли, — это здравоохранение, образование, наука и культура. Для каждой из таких направлений них на базе профильного министерства созданы рабочие группы.

Задача является актуальной на базе указа президента Владимира Путина, который был дан еще в мае 2012 года. В документе говорилось о необходимости обеспечить опережающий рост зарплат бюджетников до конца 2018-го. Отмечается, что ставки для этой группы граждан должны были установиться не ниже среднего уровня зарплат по каждому отдельному региону. Но время шло, а, по исследованиям Счетной палата 2020 года, выполнить требование президента так и не удалось.

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач считает, что нужно ввести общероссийский стандарт для определения нижней границы зарплаты целевых групп бюджетников, для чего из бюджета потребуется дополнительно свыше 1,5 трлн рублей. Увеличение расходов даст дополнительный прирост доходов за три года в размере 2,1 трлн рублей, а также прибавку в размере 1,9 трлн рублей к ВВП страны, отметил эксперт.

На настоящий момент никаких конкретных решений по этому поводу до сих пор нет, но этим вопросом решили заняться. Власти собирают данные о реальной величине зарплат бюджетников по регионам, а следующим за этим шагом должно стать реформирование системы оплаты труда, которое будет сделано с упором на наиболее отстающие отрасли и регионы России.

На начало октября 2021 года, по данным Росстата, самой большой разрыв между номинальными зарплатами бюджетников и средними по региону зафиксированы для учителей, который составил разницу в 5,3 раза. Следующими идут врачи, где зарплата рознится ровно в 5 раз, и работники учреждений культуры с разницей в заработной плате в 4 с половиной раза.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 февраля 2022 года ожидается увеличение заработной платы работающим россиянам. Однако несмотря на это, по проведенным социальным опросам, в реальности повышать зарплаты планируют только треть работодателей.