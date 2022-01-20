Утром в четверг движение на петербургских дорогах затруднено

Утром в четверг движение на петербургских дорогах затруднено
В Петербурге замечены пробки на дорогах. Фото: "Яндекс пробки"

В Петербурге в настоящий момент на дорогах замечены шестибалльные пробки. В четверг утром, 20 января, водителям Северной столицы придется столкнуться с заторами.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:30, в городе шестибалльные пробки. Движение на дорогах затруднено. К 10 часам трудности станут 4-балльными, и такая ситуация продолжится до 14:00.

«Красные» участки замечены на Октябрьской набережной, Невском проспекте, Суворовском проспекте, набережной Кутузова, Тучковом мосту, набережной Макарова, Новоладожской улице, Пионерской улице, Ушаковской улице, Торжковской улице, Приморском проспекте, улице Савушкина, проспекте Испытателей, Светлановском проспекте, улице Красина, шоссе Революции, Заневском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах автобус влетел в столб. В результате ДТП есть пострадавший.

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Утром в четверг движение на петербургских дорогах затруднено
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