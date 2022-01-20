Въезд в исторический центр Петербурга могут сделать платным

Въезд в исторический центр Петербурга могут сделать платным
Въезд в центр Петербурга на автомобиле может стать платным. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Власти Северной столицы могут ввести плату за въезд в центр города на автомобиле. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

По его словам, платный въезд может стать частью масштабной транспортной реформы Петербурга. Она поможет разгрузить центр города, уменьшить пробки и решить проблему нехватки парковочных мест.

«В планах сделать въезд в центр платным, чтобы разгрузить город», — заявил Бельский в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».

При этом сроки принятия таких изменений он не назвал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с 1 января вступили в силу обновленные тарифы за проезд в городском транспорте. Проезд по карте «Подорожник» подорожал на четыре рубля — поездка в метро обойдется в 45 рублей, а в наземном транспорте — 40 рублей.

въезд новости СПб


 

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