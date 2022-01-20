Несовершеннолетняя петербурженка отравилась веществом, найденным в подъезде

Девушка 2004 года рождения систематически употребляет наркотики с 2017 года.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, несовершеннолетняя обнаружила закладку в парадной дома.

18 января в полицию сообщили о госпитализации молодой девушки. Ей диагностировали острое отравление наркотическим веществом. Ее состояние настолько тяжелое, что опросить ее было невозможно.

Отмечается, что девочка закончила 9 классов. Однако после этого продолжать обучение она не стала, на работу также не вышла. Госпитализированная живет в 2-х комнатной квартире месте с матерью и отчимом. Девушка состоит на учете сразу в нескольких учреждениях.