Несовершеннолетняя петербурженка отравилась веществом, найденным в подъезде

Несовершеннолетняя петербурженка отравилась веществом, найденным в подъезде
Девочку-подростка госпитализировали с отравлением. Фото: pexels.com
Девушка 2004 года рождения систематически употребляет наркотики с 2017 года.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, несовершеннолетняя обнаружила закладку в парадной дома.
18 января в полицию сообщили о госпитализации молодой девушки. Ей диагностировали острое отравление наркотическим веществом. Ее состояние настолько тяжелое, что опросить ее было невозможно.
Отмечается, что девочка закончила 9 классов. Однако после этого продолжать обучение она не стала, на работу также не вышла. Госпитализированная живет в 2-х комнатной квартире месте с матерью и отчимом. Девушка состоит на учете сразу в нескольких учреждениях.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодого петербуржца привезли в больницу без сознания. Он отравился наркотиками и ударился лбом.
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