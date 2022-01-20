Банкир спрогнозировал полное исчезновение банковских карт в ближайшие два года

Уже в текущем году число виртуальных и пластиковых кредитных кар в России станет равным. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Уже в текущем году число виртуальных и пластиковых кредитных кар в России станет равным. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В ближайшие годы банковские карты перестанут пользоваться популярностью. Такое заявление сделал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

По его словам, на смену пластиковым «кредиткам» придут виртуальные аналоги. Так, уже в текущем году число виртуальных и пластиковых кредитных кар в России станет равным.

Он рассказал в беседе с «РИА Новости», что через несколько лет не более 15% клиентов будут отдавать предпочтение физическим банковским картам. При этом данный выбор будет связан не с удобством пользования картами, а их восприятием как «красивого аксессуара».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выплаты на карты, — это удобно, но есть и негативные стороны. Российских пенсионеров предупредили, что при выплатах денежных средств на банковские карты могут появится новые способы отъема денег.