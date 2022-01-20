Петербуржцы могут вернуть деньги за невывезенный мусор

Советник председателя комитета по тарифам Петербурга Ирина Бугославская подтвердила, что горожане вправе добиваться возврата денег за невывезенный «Невским экологическим оператором» мусор.

«МК в Питере» сообщает, что жители Петербурга имеют право на возврат денежных средств за невывезенные отходы. Ранее отмечалось, что была запущена акция #НеХочуПлатитьЗаМусор. Возможно, это сподвигло чиновников обратить внимание на проблему, охватившую город.

Напомним, что мусорный коллапс произошел в городе на Неве в первые дни 2022 года. Помойки ломились от большого количества мусора. «Невский экологический оператор», который стал регоператором с 1 января, не смог справиться с тотальным зарастанием дворов. Жалобы, не переставая, начали поступать в адрес «НЭО».

Стоит отметить, что согласно закону РФ, граждане вправе не платить за услуги ненадлежащего качества. Эту информацию подтвердила и советник председателя комитета по тарифам Петербурга Ирина Бугославская.

«Если в течение трех дней мусор в зимний период не вывозится, то это уже нарушение, связанное с предоставлением качественной услуги. Необходимо составить акт и на его основе потребовать возврат», — объяснила Бугославская.

Дополнил высказывание чиновника и генеральный директор ВЦКП «Жилищное хозяйство» Василий Федотов. По его словам, вывоз мусора является услугой коммунальной. В связи с этим перерасчет ее стоимости сделать можно. Для этого нужно посмотреть в платежной квитанции, кто отвечает за ее оказание. Это может быть либо регоператор, либо управляющая компания. К ним и нужно обращаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что женщина погибла при «мусорном» пожаре на 1-м Муринском проспекте.