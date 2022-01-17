Женщина погибла при «мусорном» пожаре на 1-м Муринском проспекте

В Выборгском районе Петербурга женщина погибла при горении мусора.

Возгорание случилось поздним вечером понедельника, 17 января, по адресу: 1-й Муринский проспект, д. 10. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 22:31.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, огонь охватил мусор на площади 2 квадратных метра на открытой территории.

В 22:46 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

На месте пожара обнаружена погибшая женщина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за пожара в городе Тихвин Ленинградской области покинуть свое жилище пришлось пятерым жильцам. Дым, который валил из окна, был хорошо виден всем прохожим. В результате пожара никто не пострадал. Потушить пожар удалось к половине третьего дня.