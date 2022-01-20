Петербуржцев пустят на «Лыжные стрелы» только по QR-кодам

Петербуржцев пустят на &#171;Лыжные стрелы&#187; только по QR-кодам
Вместо QR-кода можно будет предъявить справку о медотводе или отрицательный ПЦР-тест. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Специальные электрички «Лыжные стрелы» запустят из Петербурга до лыжных баз в Ленобласти уже в эти выходные. Однако ездить на них придется по новым правилам.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, электрички на снежные трассы в поселки Токсово и Шапки начнут ходить с воскресенья, 23 января. Пассажирам вместе с паспортом придется показать QR-код о законченной вакцинации или перенесенном ковиде. Вместо QR-кода можно будет предъявить справку о медотводе или отрицательный ПЦР-тест.

Забронировать билеты на «Лыжные стрелы» можно по телефону или в офисе Центра спорта. При этом один человек может забронировать не больше двух билетов.

«Лыжные» электрички будут курсировать каждые выходные вплоть до 26 марта. Они отправляются с Финляндского и Московского вокзалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге из-за праздников изменили расписание «Лыжных стрел».

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