Продюсер Александра Градского рассказал о его миллионных долгах

Продюсер народного артиста России Александра Градского Евгений Морозов сообщил, сколько зарабатывал ныне покойный музыкант. Кроме этого, как оказалось, у автора песен остались большие долги.

Этими сведения Морозов он поделился с изданием «Дни.ру».

По мнению продюсера, музыкант зарабатывал довольно внушительные суммы, но был до неприличия бережливым. Он добавил, что Первый канал платил Александру Градскому 10 млн рублей ежемесячно. Такая сумма получилась за участие в четырех выпусках музыкального шоу «Голос».

Мороз уверяет, что в московской квартире Градского находилось 300 млн рублей. Средства певец предпочитал хранить дома, к банкам у него доверия не было. Несмотря на такие суммы, артист имел огромный долг — 28 млн рублей. Задолженность накопилась за неуплату налогов по недвижимости. Этот факт музыкант объяснял отсутствием денег.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МВД опровергли новости о задержании подозреваемых в ограблении вдовы Александра Градского.