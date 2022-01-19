В МВД опровергли новости о задержании подозреваемых в ограблении вдовы Градского

В МВД опровергли новости о задержании подозреваемых в ограблении вдовы Градского
Грабителей Коташенко до сих пор не задержали. Фото: "Вконтакте"/Марина Коташенко

В СМИ сегодня появились сообщения о задержании предполагаемых участников ограбления вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник, по делу об ограблении 41-летней Коташенко еще никто не задержан. Правоохранительные органы продолжают работу над делом. Проводятся допросы возможных свидетелей и тех, кто мог быть связан с грабителями.

При этом в Сети не утихают слухи о том, что ограбление якобы было инсценировкой. Поводом стало то, что Коташенко обратилась в полицию спустя шесть с лишним часов после нападения. Вдова объяснила это тем, что была напугана из-за угроз преступников. Однако, как предполагают эксперты, «грабителям» дали фору, чтобы они смогли скрыться без погони.

Напомним, нападение произошло 16 января на ЦКАД, где злоумышленники сымитировали ДТП. Когда вдова Градского остановилась, к ней подсели трое вооруженных мужчин. Они заставили ее вернуться домой, в деревню Мишуткино, и потребовали отдать деньги — 100 миллионов рублей. После этого злоумышленники забрали деньги и скрылись с места преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что появились подробности вооруженного ограбления вдовы Градского Марины Коташенко.

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