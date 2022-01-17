Появились подробности вооруженного ограбления вдовы Градского Марины Коташенко

Появились подробности вооруженного ограбления вдовы Градского Марины Коташенко
Появились подробности вооруженного ограбления вдовы Градского Марины Коташенко. Фото: "Вконтакте"/"Марина Коташенко"

Стало известно в деталях, каким образом грабители напали на вдову композитора и музыканта Александра Градского Марину Коташенко, и что они попросили ее сделать.

Отмечается, что инцидент произошел 16 января в подмосковном Наро-Фоминске. По предварительной информации, у женщины отняли наличные и ценности на сумму около 100 миллионов рублей. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на свой источник.

«Судя по всему, женщину в течение какого-то времени вела целая группировка. За ней следили. Сегодня вечером было устроено подставное ДТП», — заявил собеседник издания.

Предполагается, что Коташенко совершила наезд на чужую машину, после чего из поврежденного авто появились трое мужчин с оружием. Они заставили вдову поехать домой, угрожая оружием, а после приказали отдать все ценности, которые нашлись в особняке. После этого нападавшие заставили пострадавшую довезти их до Апрелевки.

Нападавшие предупредили, что если женщина позвонит в полицию, то они убьют ее.

«Пятый канал» рассказал, что у у Коташенко пропала сумка с деньгами, которые она хранила под кроватью.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в в Московской области было совершено вооруженное нападение на вдову Градского, после чего у женщины отобрали около 100 млн рублей.

Александр Грацкий Марина Коташенко ограбление Россия


 

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