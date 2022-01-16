На вдову покойного Александра Градского совершили нападение и отобрали у нее около млн

На вдову покойного Александра Градского совершили нападение и отобрали у нее около млн
На вдову покойного Александра Градского совершили нападение и отобрали у нее около млн. Фото: "Вконтакте"/"Марина Коташенко"

На вдову скончавшегося в ноябре 2021 года народного артиста России Александра Градского Марину Коташенко в Московской области было совершено вооруженное нападение, после чего у женщины отобрали около одного млн рублей.

Все произошло в воскресенье, 16 января, в первой половине дня, но в полицию Коташенко обратилась только вечером, боясь угроз преступников. Об этом рассказал «Пятый канал», а также «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что нападение произошло на 255 километре ЦКАД, где злоумышленники сымитировали ДТП. Когда вдова Градского остановилась, к ней подсели трое вооруженных мужчин. Они заставили ее вернуться домой, в деревню Мишуткино, и потребовали отдать деньги. После этого злоумышленники забрали деньги и скрылись с места преступления.

В настоящее время полиция разыскивает подозреваемых.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 14 января сотрудники полиции Красносельского района задержали мужчину совершившего кражу на проспекте Героев.

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