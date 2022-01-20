Петербургский порт «Бронка» передадут корпорации «Ростех»

Путин дал согласие на передачу 100% долей ООО "Феникс", владеющего портом, в качестве имущественного взноса в "Ростех". Фото: сайт порта "Бронка"

Путин дал согласие на передачу 100% долей ООО "Феникс", владеющего портом, в качестве имущественного взноса в "Ростех". Фото: сайт порта "Бронка"

Петербургский порт «Бронка» будет передан государственной корпорации «Ростех».

Президент РФ Владимир Путин дал согласие на передачу 100% долей ООО «Феникс», владеющего портом, в качестве имущественного взноса в «Ростех». Соответствующее письмо российскому лидеру направила глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Как сообщает 47news, в письме в качестве обоснования указана «Стратегия военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами до 2025 года». В рамках реализации госпрограммы «Ростех» совместно с «Рособоронэкспортом» изучили разные портовые комплексы, которые можно было бы использовать для временного хранения и дальнейшей транспортировка военной продукции в интересах третьих стран.

В результате выбор остановился на порте «Бронка», у которого имеется необходимая инфраструктура для работы со специальными промышленными грузами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что морской порт Бронка в Петербурге национализировали.