Экономист рассказал о причинах рекордного роста цен на российскую нефть

Цены на нефть вскоре могут снова снизиться. Фото: pixabay

Цены на нефть вскоре могут снова снизиться. Фото: pixabay

Нефть «Urals» подорожала до рекордных значений из-за нескольких причин, которые назвал доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

Экономист рассказал «Известиям», что цена российской нефти выросла из-за наличия угрозы запрета на экспорт нефти из РФ, однако ее реальный риск маловероятен. Из-за нестабильности и связи рынка с геополитической ситуацией, цены на нефть вскоре могут снова снизиться.

«Рынок таков, что все может быстро поменяться в обратную сторону. Особенно при ослаблении геополитических рисков относительно взаимоотношений РФ и НАТО», — подчеркнул Домащенко.

19 января один баррель нефти «Urals» в Средиземноморье подорожал до рекордного за последние семь лет показателя 91 доллар. В Европе стоимость нефти выросла до 89,6 доллара за баррель. Базовая цена на баррель «Urals» в российском бюджете заложена на уровне 44,2 доллара.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт объяснил, как рост цен на нефть повлияет на пенсии и рубль.