Комфортная погода: в Ленобласти обещают -1 градус и небольшой снег в пятницу

Комфортная погода: в Ленобласти обещают -1 градус и небольшой снег в пятницу
В Ленобласти пойдет снег. Фото: Pixabay

В Ленинградской области в пятницу будет облачно и с прояснениями.

По словам синоптиков, 21 января в регионе пойдет снег. Почти везде он будет умеренным. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В регионе начнет дуть юго-восточный ветер, в дневное время он будет восточным и северо-восточным умеренным.

В течение дня и ночи температура воздуха будет составлять -1…-6 градусов. Однако кое-где столбик термометра опустится до -9. Автомобилистов и пешеходов предупредили о гололеде на дорогах.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что жители Петербурга имеют право на возврат денежных средств за невывезенные отходы. Помойки ломятся от большого количества мусора.

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