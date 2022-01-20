Из-за санкций США россияне могут потерять долларовые вклады

Из-за санкций США россияне могут потерять долларовые вклады
Если введут запрет на операции в долларах, то россияне не смогут обналичить свои вклады. Фото: pixabay

В случае «вторжения» России на Украину Соединенные Штаты готовы ввести против РФ жесткие экономические санкции, в том числе запрет на операции в долларах.

Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин рассказал АБН, что ожидает россиян в случае запрета на операции в валюте США.

По словам финансиста, американский президент Джо Байден вполне способен ввести такие санкции. Система SWIFT при этом будет сопротивляться отключению в России.

«Американцы могут просто запретить обращение долларов в своих банках через корреспондентские счета, речь идет о мировых банках. Все те доллары, которые хранятся в банках перестанут быть ликвидными, иначе говоря, они вроде есть, но они заморожены», — заявил Калугин.

Аналитик отметил, что около 90 миллиардов долларов в банках — это вклады российских граждан и возникает вопрос, смогут ли они снять наличные.

Калугин объяснил, что есть вероятность, что такой суммы наличных в банках может не быть. Если введут запрет на операции в долларах, то россияне не смогут обналичить свои вклады.

Скорее всего, доллары на вкладах будут заморожены в активах, и их нельзя будет обменять на рубли, евро или любую другую валюту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что угрозы Запада в адрес России провоцируют войну на Украине, заявил Песков.

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