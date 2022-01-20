МЧС: в Петербурге вечером ожидается сильная гололедица

МЧС: в Петербурге вечером ожидается сильная гололедица
Петербуржцев предупредили о гололедице. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Петербурге МЧС предупредило местных жителей о надвигающемся ухудшении погодных условий. Будет скользко.

Предупреждение объявило городское МЧС со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным синоптиков, сегодня начиная с 19 часов в Северной столице ожидается гололедица.

В МЧС петербуржцам порекомендовали передвигаться с особой осторожностью, наступая на гололед всей подошвой. Пожилым людям посоветовали использовать трость с резиновым наконечником или палкой с заостренным концом. Также в ведомстве дали совет наклеить на скользкую подошву обуви кусочки обычного лейкопластыря — он уменьшает скольжение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что оттепели и морозы в Петербурге будут сменять друг друга до конца зимы.

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