Мурашко сообщил, что Россия передала ВОЗ все данные по «Спутнику V»

Россия передала Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) все данные по отечественной вакцине от коронавируса «Спутник V», сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Министр здравоохранения заявил, что ведомство ожидает решения от ВОЗ в первом квартале 2022 года, примерно в феврале. Об этом пишет ТАСС.
Ранее в ВОЗ сообщили, что ожидают от России дополнительную информацию по вакцине «Спутник V». Отмечалось, что большая часть сведений по препарату была передана в организацию в конце декабря 2021 года.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эффективность «Спутника V» против омикрон-штамма в два раза выше, чем у Pfizer.