Россиянам объяснили, почему не надо бронировать туры в Турцию заранее

Россиянам объяснили, почему не надо бронировать туры в Турцию заранее
Она посоветовала россиянам покупать "горящий" тур за 2-4 дня до вылета. Фото: unsplash

Блогер-турагент предупредила россиян, что заранее бронировать туры в Турцию — не выгодно.

Турагент написала в своем блоге в «Яндекс.Дзене», что заблаговременное бронирование туров в Турцию выгодно только турагенту. Дело в том, что отели готовы платить дополнительный процент туроператору, чтобы заполучить гарантированных туристов. А туроператор платит, в свою очередь, турагенту.

По словам блогера, бронировать поездку заранее можно разве что только в Европу. Это поможет существенно сэкономить. Но в случае с Турцией путешественник ничего не выигрывает, кроме четко запланированных дат. Она посоветовала россиянам покупать «горящий» тур за 2-4 дня до вылета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в феврале власти Таиланда отменят карантин для всех вакцинировавших туристов.

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