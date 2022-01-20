Полезные функции современных пластиковых окон

В современной жизни люди стремятся с экономии и максимальной эффективности вещей, которые они используют в своих домах. Им важно, чтобы жилье было защищено от неблагоприятных внешних факторов, шума, пыли, посторонних глаз, было уютным и красивым. Поэтому дизайнеры предлагают различные варианты оконных систем. Конечно, самыми популярными стали пластиковые окна, они как раз удовлетворяют базовые требования и дают разнообразие дизайна и функциональности.

Раскроем несколько секретов, которые помогут вам выбрать металлопластиковое окно с лучшими характеристиками для вашего дома.

Энергосберегающий пакет

Чтобы стеклопакет приобрел улучшенные энергосберегающие характеристики, на внутреннее стекло методом катодного распыления наносятся тончайшие слои ионов серебра и оксида титана. Это не мешает светопроводящей функции окна, но позволяет отражать тепло, выработанное отопительными приборами в комнате, и не выпускать его наружу. Благородя этому удается экономно отапливать дом и не терять деньги.

Шумоизоляционный пакет

В городе многие владельцы квартир страдают от постоянного шума. Если для здоровья и благополучия человека необходимо, чтобы шумовая нагрузка была на уровне 30 дБА, то в домах, расположенных вблизи оживленной магистрали, он может быть повышен до 60-90 дБА. Погасить шумы помогают специальные оконные системы. Причем для достижения нужного эффекта используются две методики:

низкочастотным шумам, которые создаются за счет движения транспорта, создает препятствие стекло большей толщины. Если в стандартном пакете толщина стекла 4 мм, то в шумоизоляционном пакете она увеличена до 6 мм. Также способствует достижению цели увеличение количества слоев стекла, то есть может использоваться триплекс (трехслойный пакет с добавлением между стеклами поливинилбутиловой пленки);

высокочастотные шумы, возникающие в результате резких звуков голоса, работающей техники и т. д., не пропускаются в помещение благодаря созданию так называемой дистанционной рамки. Расстояние между стеклами в пакете различное, это и увеличивает эффективность шумоизолирующей системы.

Микропроветривание

Для многих потребителей важной оказалась возможность проветривать комнату при минимальном открытии окна. Сквозняки часто становятся причиной заболеваний. Микропроветривание исключает такой риск. Оно основано на действии специальной фурнитуры, препятствующей открытию оконной створки, но оставляющей микрощель для оптимального воздухообмена.